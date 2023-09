“Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli” – Mostra a Roma

Giorgio Manganelli a Roma, anni Ottanta, da Album fotografico di Giorgio Manganelli, Quodlibet, Macerata 2010

A Roma, al Museo di Roma in Trastevere è in programma dal 22 settembre 2023 al 7 gennaio 2024 la mostra “Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli”.

L’esposizione, a cura di Andrea Cortellessa, intende ripercorrere il sodalizio dello scrittore Giorgio Manganelli (1922-1990) con undici artisti del suo tempo (Lucio Fontana, Fausto Melotti, Carol Rama, Toti Scialoja, Gastone Novelli, Achille Perilli, Franco Nonnis, Gianfranco Baruchello, Giovanna Sandri, Giosetta Fioroni, Luigi Serafini).

Il percorso espositivo presenta circa 60 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia, libri e documenti, provenienti da importanti collezioni private ma anche dalle Fondazioni degli artisti coinvolti e dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Viene esposto, fra l’altro, il ciclo di ventitré tavole realizzate da Gastone Novelli nel 1964 all’apparire dell’opera prima di Manganelli, Hilarotragoedia.

L’esposizione, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con la collaborazione del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giorgio Manganelli. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Electa.