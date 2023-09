Alla Scala omaggio a Puccini – Dirige Zubin Mehta

Nell’ambito delle iniziative per il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini che ricorre nel 2024, al Teatro alla Scala di Milano è in programma un concerto straordinario per celebrare l’arte senza tempo del compositore toscano.

L’evento, in programma il 17 settembre 2023 alle ore 20.00, vedrà il Maestro Zubin Mehta dirigere la Filarmonica della Scala in uno dei luoghi simbolo della vita e della carriera del grande compositore.

Il programma del concerto accosta alcune delle pagine strumentali più celebri di Giacomo Puccini – il Preludio Sinfonico, il Capriccio Sinfonico e l’Intermezzo da Suor Angelica – all’esecuzione della Sinfonia n.4 in fa min. op.36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

La serata al Teatro alla Scala segue il debutto dello stesso concerto il 16 settembre 2023 al Teatro del Giglio di Lucca, città natale del compositore.

L’intero ricavato di entrambi gli eventi sostiene il progetto Borse di Studio realizzato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane a favore dei giovani musicisti e studiosi di Puccini.

Due occasioni preziose per celebrare la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori italiani, le cui opere continuano a essere rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo.