“La vita possibile”, film su Rai Movie

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su Rai Movie va in onda, sabato 25 novembre 2023 alle ore 21.10, il film di Ivan De Matteo “La vita possibile“, con Margherita Buy e Valeria Golino.

La vita possibile – La trama

In fuga da un marito violento, Anna e il figlio Valerio sono accolti a Torino in casa di Carla, attrice di teatro e amica di Anna di vecchia data.

I due cercano di adattarsi alla nuova vita tra tante difficoltà e incomprensioni, ma l’aiuto di Carla e quello inaspettato di Mathieu, un ristoratore francese che vive nel quartiere, apre loro il cuore alla speranza.

Nel cast: Margherita Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulha, Bruno Todeschini.