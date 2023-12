“Carmina Burana” di Carl Orff – Rai5

Rai Cultura propone sabato 23 dicembre 2023 alle ore 22.18 su Rai5, la versione coreografica dei Carmina Burana – Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis – di Carl Orff.

Lo spettacolo è andato in scena nel 2014 al Teatro di San Carlo di Napoli.

Ideazione, coreografia, scene, costumi, luci, videoproiezioni sono di Shen Wei.

All’interno dell’opera di Carl Orff vengono eseguiti altri quattro brani tratti dal codice “Cantiones Profanae” orchestrati su melodie di epoca medievale da Jordi Bernàcer.

Sul podio è impegnato proprio il direttore spagnolo Jordi Bernàcer, per uno spettacolo che coinvolge tutte le forze artistiche del Teatro di San Carlo: l’Orchestra, il Coro – Maestro del Coro Salvatore Caputo -, il Coro di Voci Bianche – direttore Stefania Rinaldi – e il Corpo di Ballo – direttore Alessandra Panzavolta -, con trentadue danzatori del Lirico e sette della Shen Wei Dance Arts.

Le voci soliste sono il soprano Angela Nisi, il controtenore Ilham Nazarov e il baritono Valdis Jansons.

Carmina Burana – Personaggi e interpreti

L’uomo: Valdis Jansons;

La donna: Angela Nisi;

Il cigno: Ilham Nazarov.

PRELUDIO

La donna in bianco: Sarah Lisette Chiesa;

L’ombra: Jordan Isadore.

IN TAVERNA

Il cigno: Salvatore Manzo;

La donna in blu: Cynthia Koppe;

L’ombra: Jordan Isadore.

AMORE

La donna in rosso: Cecily Campbell;

L’ombra: Jordan Isadore.

FORTUNA

La donna in blu: Cynthia Koppe;

La donna in rosso: Cecily Campbell;

La donna in verde: Roberta De Intinis;

La donna in bianco: Sarah Lisette Chiesa;

La donna in nero: Giordana Maura.

La regia televisiva è di Felice Cappa.