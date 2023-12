“Il giorno più bello”, film su Rai1

Su Rai1 mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 21.25 il film “Il giorno più bello”, con Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. La regia è di Andrea Zalone.

Il giorno più bello – La trama

Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, Il giorno più bello, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità.

Oggi, però, complice la crisi, sente il bisogno di un cambiamento radicale. Sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela.

Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio intende vendere Il giorno più bello.

Le cose sembrano mettersi bene quando, dopo molti rifiuti, si fa avanti un possibile acquirente, il Dottor Musso.

Ad Aurelio non resta che organizzare l’ultimo matrimonio della sua carriera, quello tra due rampolli dell’alta borghesia, Pier e Chiara. Se non che, il giorno stesso del ricevimento, scopre che il padre della sposa è proprio Musso, deciso a fare di quella cerimonia il banco di prova per decidere se comprare Il giorno più bello. In pochi istanti, quella che avrebbe dovuto essere una festa di routine deve trasformarsi nel matrimonio del secolo.

L’impresa, però, è tutt’altro che scontata. Riuscirà Aurelio a districarsi tra gaffes dei camerieri, impennate di gelosia, disastri culinari, evitando che “Il giorno più bello” di Pier e Chiara si trasformi in una festa da incubo?

Nel cast Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna, Carlo Buccirosso, Orsetta De Rossi, Alessandro Fullin.