Rai5 – Concerto dell’Orchestra Rai, dirige Andrés Orozco-Estrada – Il programma

Rai Cultura propone venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 21.15 su Rai5 il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai tenutosi lo scorso ottobre presso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino e che ha preceduto l’avvio della Stagione 2023/2024.

Sul podio, per la prima volta dopo la nomina a Direttore Principale della prestigiosa compagine, Andrés Orozco-Estrada.

Il Maestro colombiano ha debuttato con l’Orchestra Rai nel maggio 2022 e nell’ottobre di quest’anno ha iniziato una collaborazione che lo porterà sul podio della Rai più volte in stagione e in tournée.

È stato Direttore Principale della Frankfurt Radio Symphony, Direttore Musicale della Houston Symphony Orchestra, Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica di Vienna e dirige abitualmente prestigiose orchestre europee e americane.

Il programma del concerto

Il concerto si apre con la Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551 di Wolfgang Amadeus Mozart detta “Jupiter”.

Nella seconda parte, la composizione di Modest Musorgskij “Quadri di un’esposizione”, proposta nell’orchestrazione realizzata da Maurice Ravel.