“La bohème” – Film-opera su Rai5

Rai5 propone, venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 21.15, il film-opera, prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma e da Rai Cultura, “La bohème” di Giacomo Puccini, con la direzione di Michele Mariotti e la regia di Mario Martone.

Il capolavoro di Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ispirato al romanzo Scènes de la vie de bohème di Henri Murger, è il terzo film-opera firmato da Martone dopo il “Barbiere di Siviglia” e “La traviata“.

È l’ultima tappa di un progetto cinematografico che ha visto la luce durante la pandemia.

I costumi sono di Anna Biagiotti, le luci di Pasquale Mari.

Il film è ambientato nei Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma, in via dei Cerchi: un edificio di archeologia industriale, tra officine per scenografi-pittori, depositi immensi di costumi e attrezzeria scenica e una falegnameria. Il set ideale per la rappresentazione della gioventù pucciniana e per affrontare il racconto operistico da un punto di vista nuovo: non più lo spazio vuoto della platea dei teatri chiusi, ma il dietro le quinte, dove l’opera si costruisce. La stessa Orchestra del Teatro dell’Opera viene diretta dal Maestro Michele Mariotti negli immensi spazi del salone.

Il cast

Rodolfo: Jonathan Tetelman;

Mimì: Federica Lombardi;

Musetta: Valentina Naforniţă;

Marcello: Davide Luciano;

Schaunard: Roberto Lorenzi;

Colline: Giorgi Manoshvili;

Benoît: Armando Ariostini;

Alcindoro: Bruno Lazzaretti;

Un venditore ambulante: Giordano Massaro;

Parpignol: Vinicio Cecere;

Un doganiere: Daniele Massimi;

Il sergente dei doganieri: Maurizio Cascianelli.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Roberto Gabbiani.