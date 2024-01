“Morte a Venezia” di Britten su Rai5

Teatro La Fenice di Venezia © Michele Crosera

Rai Cultura, lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 10.00, propone su Rai5 “Death in Venice” (Morte a Venezia) di Benjamin Britten, opera in due atti su libretto di Myfanwy Piper dalla novella di Thomas Mann.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro La Fenice di Venezia nel 2008.

Sul podio il Maestro Bruno Bartoletti.

La regia, le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi. La coreografia è di Gheorghe Iancu.

L’allestimento, Premio Abbiati 2000 quale miglior spettacolo della stagione 1998-99, è quello del Teatro Carlo Felice di Genova.

Marlin Miller interpreta Gustav von Aschenbach, Razek-François Bitar la voce di Apollo, Scott Hendricks i sette ruoli baritonali del viaggiatore, dell’anziano bellimbusto, del vecchio gondoliere, del direttore dell’hotel, del barbiere, del capo dei suonatori ambulanti e della voce di Dioniso. Nel ruolo del giovane Tadzio Alessandro Riga.

L’Orchestra e il Coro sono del Teatro La Fenice.

Maestro del Coro Alfonso Caini.