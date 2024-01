“Otello“ di Rossini su Rai5

Rai Cultura propone mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 9.58 su Rai5 “Otello” di Gioachino Rossini.

L’opera in tre atti, su libretto di Francesco Berio di Salsa dal dramma di William Shakespeare Othello, or The Moor of Venice, viene presentata nell’allestimento andato in scena al Teatro di San Carlo di Napoli nella Stagione d’Opera 2016/2017.

Sul podio il Maestro Gabriele Ferro.

La regia è di Amos Gitai.

Le scene sono di Dante Ferretti, i costumi di Gabriella Pescucci, light designer Vincenzo Raponi.

“Otello” è la seconda opera napoletana di Rossini, facendo seguito a Elisabetta, regina d’Inghilterra.

La prima rappresentazione assoluta risale al 4 dicembre 1816 a Napoli, al Teatro del Fondo.

Otello – Personaggi e interpreti

Otello: John Osborn;

Desdemona: Nino Machaidze;

Rodrigo: Dmitry Korchak;

Jago: Juan Francisco Gatell;

Emilia: Gaia Petrone;

Elmiro: Mirco Palazzi;

Il Doge: Nicola Pamio;

Il gondoliere / Lucio: Enrico Iviglia.

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo.

La regia televisiva è di Tiziano Mancini.