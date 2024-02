“Madama Butterfly” al Teatro Massimo di Palermo

Al centro Maria Agresta (Cio Cio San), Madama Butterfly, Teatro Massimo, Palermo © Rosellina Garbo 2024

Al Teatro Massimo di Palermo da venerdì 16 febbraio 2024 va in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini, tragedia giapponese in due atti, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, nell’allestimento che il Teatro Massimo ha realizzato in coproduzione con il Macerata Opera Festival.

Sul podio il Maestro Omer Meir Wellber e per l’ultima recita (24 febbraio 2024) il Maestro Keren Kagarlitsky.

L’Orchestra e il Coro sono del Teatro Massimo. Maestro del Coro Salvatore Punturo.

La regia è di Nicola Berloffa.

Le scene sono di Fabio Cherstich, i costumi di Valeria Donata Bettella, le luci di Valerio Tiberi. Videomaker Paul Secchi.

Madama Butterfly – L’opera

Attraverso una toccante fusione di musica e dramma psicologico, Madama Butterfly racconta il dramma della giovane geisha giapponese Cio-Cio-San (Butterfly) che attende a lungo e invano il ritorno di Pinkerton, l’ufficiale della Marina americana che l’aveva sposata “per gioco” e abbandonata. Sola e con un figlio da allevare, Butterfly aspetta il suo sposo, che tornerà soltanto dopo tre anni ma con la vera moglie americana. Sopraffatta dal dolore, Butterfly consegna, come le è richiesto, il figlio alla coppia e si toglie la vita.

Personaggi e interpreti

Cio-cio-san: Maria Agresta (16, 18, 21, 23) / Barno Ismatullaeva (17, 20, 22, 24);

Pinkerton: Jonathan Tetelman (16, 18, 21, 23) / Ivan Magrì (17, 20, 22, 24);

Suzuki: Silvia Beltrami (16, 18, 21, 23) / Irene Savignano (17, 20, 22, 24);

Sharpless: Simon Mechliński (16, 18, 21, 23) Lodovico Filippo Ravizza (17, 20, 22, 24);

Goro: Massimiliano Chiarolla;

Zio Bonzo: Nicolò Ceriani;

Yamadori: Italo Proferisce;

Kate: Emanuela Sgarlata;

Yakusidé: Cosimo Diano;

Commissario imperiale: Alessio Gatto Goldstein (16, 18, 21, 23) / Enrico Cossutta (17, 20, 22, 24);

Ufficiale del Registro: Gianfranco Giordano (16, 18, 21, 23) / Enrico Caruso (17, 20, 22, 24);

La madre di Cio-Cio-San: Damiana Li Vecchi (16, 18, 21, 23) / Daniela My (17, 20, 22, 24);

La zia: Gabriella Barresi (16, 18, 21, 23 )/ Mariella Maisano (17, 20, 22, 24);

La cugina: Cecilia Galbo (16, 18, 21, 23) / Simona Guaiana (17, 20, 22, 24).

Le date

Dopo la Prima di venerdì 16 febbraio 2024 ore 20.00 (Turno Prime), Madama Butterfly andrà in scena sabato 17 febbraio ore 18.30 (Turno Opera); domenica 18 febbraio ore 17.30 (Turno D); martedì 20 febbraio ore 20.00 (Turno F); mercoledì 21 febbraio ore 18.30 (Turno C); giovedì 22 febbraio ore 18.30 (Turno Scuola); venerdì 23 febbraio ore 18.30 (Turno B); sabato 24 febbraio ore 18.30 (Fuori abbonamento).