“Guglielmo Tell” di Rossini su Rai5

Rai Cultura propone giovedì 299 febbraio 2024 alle ore 9.59 su Rai5 “Guglielmo Tell” di Gioachino Rossini.

L’opera, in quattro atti, è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nella Stagione 1988/1989.

Sul podio il Maestro Riccardo Muti.

La regia è di Luca Ronconi.

Le scene sono di Gianni Quaranta, i costumi di Vera Marzot, le luci di Vannio Vanni. Coreografia di Flemming Flindt.

Guglielmo Tell – Personaggi e interpreti

Guglielmo Tell: Giorgio Zancanaro;

Arnoldo: Chris Merritt;

Walter: Giorgio Surjan;

Melchthal: Franco De Grandis;

Jemmy: Amelia Felle;

Edwige: Luciana D’intino;

Pescatore: Vittorio Terranova;

Leutoldo: Alberto Noli;

Gessler: Luigi Roni;

Matilde: Cheryl Studer;

Rodolfo: Ernesto Gavazzi;

Un cacciatore: Ernesto Panariello.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Giulio Bertola.