“Il Flauto Magico” di Mozart – Festival di Glyndebourne – Rai5

Rai Cultura propone, giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 10.00 su Rai5, il “Il Flauto Magico” di Wolfgang Amadeus Mozart nell’allestimento del duo franco-canadese Barbe & Doucet con la direzione di Ryan Wigglesworth.

Andato in scena al Festival di Glyndebourne nel 2019 lo spettacolo porta la firma del regista Renaud Doucet e dello scenografo e costumista André Barbe.

Sul podio del Coro del Festival di Glyndebourne e dell’Orchestra of the Age of Enlightment, formazione specializzata nel repertorio barocco e settecentesco su strumenti originali, il direttore inglese Ryan Wigglesworth.

Protagoniste sul palco Caroline Wettergreen (Regina della Notte), Sofia Fomina (Pamina), Björn Bürger (Papageno) e David Portillo (Tamino), Brindley Sherratt (Sarastro), Alison Rose (Papagena), Esther Dierkes (Prima dama), Marta Fontanals-Simmons (Seconda dama), Katharina Magiera (Terza dama), Jörg Schneider (Monostato), Michael Kraus (Oratore), Martin Snell (Primo sacerdote/secondo armigero) e Thomas Atkins (Secondo sacerdote/primo armigero).

Ultimo capolavoro del catalogo mozartiano, composto a pochi mesi dalla morte su libretto di Emanuel Schikaneder, Die Zauberflöte “Il Flauto Magico” fu rappresentato per la prima volta al Theater auf der Wieden di Vienna nel 1791. Fra incantamenti musicali e minacciose forze ostili, si assiste alla vittoria finale del bene sul male e dell’amore sull’odio.

La regia televisiva è di François Roussillon.