“Socrate immaginario“ di Paisiello su Rai5

Nel 1961 al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli è andata in scena l’opera di Paisiello “Socrate immaginario“, commedia per musica in due atti su libretto di Giovanni Battista Lorenzi e Ferdinando Galiani, revisione di Gian Francesco Malipiero.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura sabato 10 febbreio 2024 alle ore 10.45 su Rai5.

Sul podio il Maestro Franco Caracciolo.

La regia è di Corrado Pavolini.

Le scene sono di Adriana Muojo e Alfonso La Fera.

Socrate immaginario – Personaggi e interpreti

Donna Rosa: Jolanda Gardino;

Emilia: Lidia Marimpietri;

Lauretta: Elena Rizzieri;

Cilla: Angelica Tuccari;

Ippolito: Luigi Alva;

Mastro Antonio: Sesto Bruscantini;

Don Tammaro Promontorio: Italo Tajo;

Calandrino: Renato Capecchi.

Orchestra da camera “A. Scarlatti” di Napoli della RAI. Coro del Teatro San Carlo di Napoli.

Maestro del Coro Michele Lauro.

La regia televisiva è di Lino Procacci.