“Mefistofele” di Boito al Teatro La Fenice

Teatro La Fenice di Venezia © Michele Crosera

Nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2023-2024, al Teatro La Fenice di Venezia va in scena “Mefistofele“, l’opera di Arrigo Boito in un prologo, quattro atti e un epilogo, su libretto dello stesso Boito tratto da Goethe.

Si tratta di un nuovo allestimento del prestigioso teatro veneziano.

Cinque le recite in programma: 12, 14, 17, 20, 23 aprile 2024.

Sul podio il Maestro Nicola Luisotti.

La regia è di Moshe Leiser e Patrice Caurier.

Le scene sono di Moshe Leiser, i costumi di Agostino Cavalca, il light design di Christophe Forey, il video design di Etienne Guiol.

Coreografia di Beate Vollack.

L’opera viene proposta nell’edizione critica a cura di Antonio Moccia, con i sopratitoli in italiano e in inglese.

Mefistofele è stata rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 5 marzo 1868.

Mefistofele – Personaggi e interpreti

Mefistofele: Alex Esposito;

Faust: Piero Pretti;

Margherita: Maria Agresta / Marta Torbidoni (20/4);

Marta/Pantalis: Kamelia Kader;

Elena: Maria Teresa Leva;

Wagner/Nereo: Enrico Casari.

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Coro voci bianche Piccoli Cantori Veneziani, Maestro del Coro Diana D’Alessio.

Le date

Dopo la prima di venerdì 12 aprile 2024 alle ore 19.00 (turno A), Mefistofele va in scena domenica 14 aprile alle ore 15.30 (turno B), mercoledì 17 aprile alle ore 19.00 (turno E), sabato 20 aprile alle ore 15.30 (turno C), martedì 23 aprile alle ore 19.00 (turno D).

La prima di venerdì 12 aprile sarà trasmessa in diretta Rai Radio3.