“Don Giovanni” di Mozart nell’allestimento di Zeffirelli – Rai5

Su Rai5, lunedì 4 marzo 2024 alle ore 9.59, viene trasmesso il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart “Don Giovanni” andato in scena al Teatro di Corte di Napoli nel 1958.

Sul podio il Maestro Nino Sanzogno.

La regia, le scene e i costumi sono di Franco Zeffirelli.

“Don Giovanni“, commissionato a Mozart dall’imperatore Giuseppe II, andò in scena la prima volta il 29 ottobre 1787 al Teatro degli Stati di Praga, dove il compositore salisburghese aveva ottenuto un grande successo con Le nozze di Figaro. Anche in questa occasione l’esito fu trionfale.

Per quest’opera, così come già avvenuto per Le nozze di Figaro, Mozart affidò il libretto a Lorenzo Da Ponte.

Don Giovanni – Personaggi e interpreti

Don Giovanni: Mario Petri;

Donna Anna: Orietta Moscucci;

Commendatore: Ferruccio Mazzoli;

Don Ottavio: Luigi Alva;

Donna Elvira: Ilva Ligabue;

Leporello: Sesto Bruscantini;

Zerlina: Graziella Sciutti;

Masetto: Franco Calabrese.

Orchestra “A.Scarlatti” di Napoli della RAI. Coro del Teatro San Carlo di Napoli. Maestro del Coro Michele Lauro.