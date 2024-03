Su Rai5 “La fanciulla del West” di Puccini

Teatro alla Scala di Milano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano nel 1991 è andata in scena l’opera di Giacomo Puccini “La fanciulla del West“.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura giovedì 14 marzo 2024 alle ore 9.59 su Rai5.

Sul podio il Maestro Lorin Maazel.

La regia è di Jonathan Miller.

Le scene sono di Stefanos Lazaridis, i costumi di Sue Blane, le luci di Vannio Vanni.

Sul palcoscenico nelle parti principali cantano Mara Zampieri (soprano), Placido Domingo (tenore) e Juan Pons (baritono).

La fanciulla del West – L’opera

Puccini assistette a una rappresentazione del dramma The Girl from the Golden West di David Belasco durante un viaggio a New York nel 1907, ne acquisì i diritti chiedendo a Carlo Zangarini di trarne un libretto. A Zangarini subentrò poi Guelfo Civinini.

Iniziata nel 1908, nel 1910 l’opera era pronta per le scene. La prima ebbe luogo al Metropolitan il 10 dicembre sotto la bacchetta di Toscanini, il quale aveva apportato alcune modifiche. Fu questa versione toscaniniana a entrare nella tradizione e nella prassi esecutiva.

Personaggi e interpreti

Minnie: Mara Zampieri;

Dick Johnson: Placido Domingo;

Jack Rance: Juan Pons;

Nick: Sergio Bertocchi;

Ashby: Luigi Roni;

Sonora: Antonio Salvadori;

Trin: Ernesto Gavazzi;

Sid: Giovanni Savoiardo;

Bello: Orazio Mori;

Harry: Francesco Memeo;

Joe: Aldo Bottion;

Happy: Ernesto Panariello;

Larkens: Pietro Spagnoli;

Billy Jackrabbit: Aldo Bramante;

Wowkle: Nella Verri;

Jake Wallace: Marco Chingari;

José Castro: Claudio Giombi;

Un postiglione: Ivan Del Manto.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Giulio Bertola.

La regia televisiva è di John Michael Phillips.