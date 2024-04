“Un mondo a parte”, un film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

È nelle sale cinematografiche dal 28 marzo 2024 il film “Un mondo a parte“, diretto da Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Un mondo a parte – La trama

Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento in una scuola romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, il maestro Michele supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro.

Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Scheda film

Titolo: Un mondo a parte

Regia: Riccardo Milani

Cast: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti, Sergio Meogrossi, Corrado Oddi, Enzo De Sanctis, Donatella La Cesa, Gianmarco Borsa, Guglielmo Casale, Bianca Maria Macro, Solidea Pistilli, Andrea Decina Di Pirro, Francesco De Ioris, Alessio Pistilli

Durata: 113 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Medusa film

Data di uscita: 28 marzo 2024