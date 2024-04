“Aroldo” di Giuseppe Verdi su Rai5

Rai Cultura propone l’opera “Aroldo” di Giuseppe Verdi andata in scena nel 2021 al Teatro Galli di Rimini.

Il melodramma in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, va in onda su Rai5 venerdì 5 aprile 2024 alle ore 10,00.

Sul podio il Maestro Manlio Benzi.

Drammaturgia e regia di Emilio Sala e Edoardo Sanchi.

I movimenti scenici sono di Isa Traversi, le scene di Giulia Bruschi, le luci di Nevio Cavina, i costumi di Raffaella Giraldi ed Elisa Serpilli.

L’opera è stata rappresentata la prima volta al Teatro Nuovo di Rimini nel 1857.

Aroldo – Personaggi e interpreti

Aroldo: Antonio Corianò;

Mina: Lidia Fridman;

Egberto: Michele Govi;

Briano: Adriano Gramigni;

Godvino: Cristiano Olivieri;

Enrico: Davide Capitanio.

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Coro del Teatro Municipale di Piacenza.

Maestro del Coro Corrado Casati.

Coproduzione Teatro Galli di Rimini, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Comunale di Modena, Teatro Municipale di Piacenza.