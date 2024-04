“Attila” di Verdi – Rai5

Nel 2016 al Teatro Comunale di Bologna è andato in scena il capolavoro di Giuseppe Verdi “Attila”, dramma lirico in un prologo e tre atti, su libretto di Temistocle Solera e Francesco Maria Piave.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura martedì 2 aprile 2024 alle ore 10.00 su Rai5.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti. La regia è di Daniele Abbado.

Le scene e le luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Gianni Carluccio e Daniela Cernigliaro.

In scena Ildebrando D’Arcangelo nel ruolo del titolo, Simone Piazzola come Ezio, Maria José Siri nelle vesti di Odabella e Fabio Sartori come Foresto. Gianluca Floris e Antonio Di Matteo rivestono i ruoli di Uldino e Leone.

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna.

Maestro del Coro Andrea Faidutti.

La regia televisiva è di Arnalda Canali.