“Macbeth” di Verdi su Rai5

Rai Cultura propone martedì 16 aprile 2024 alle ore 10.00 su Rai5 Macbeth, il capolavoro di Giuseppe Verdi andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 1997.

Sul podio il Maestro Riccardo Muti.

La regia è di Graham Vick. Le scene e i costumi sono di Maria Bjornson, le luci di Thomas Webster. La coreografia è di Ron Howell.

Nel cast il baritono Renato Bruson, il basso Carlo Colombara, il soprano Maria Guleghina, il tenore Roberto Alagna, il tenore Fabio Sartori.

Il melodramma in quattro atti di Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, fu rappresentato la prima volta con grande successo nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze.

“Questa tragedia – scriveva Verdi a Francesco Maria Piave – è una delle più grandi creazioni umane! Se noi non possiamo fare una gran cosa cerchiamo di fare una cosa almeno fuori del comune. Ti raccomando i versi che essi pur siano brevi: quanto più saranno brevi e tanto più troverai effetto […] non vi deve essere parola inutile: tutto deve dire qualche cosa, e bisogna adoperare un linguaggio sublime […] Brevità e sublimità”.

Verdi adorava Shakespeare. Il grande compositore consegnò al librettista una trama già strutturata, avendo effettuato in prima persona i tagli e la riduzione, chiedendogli di versificare.

Macbeth – Personaggi e interpreti

Macbeth: Renato Bruson;

Banco: Carlo Colombara;

Lady Macbeth: Maria Guleghina;

Dama Di Lady Macbeth: Marcella Polidori;

Macduff: Roberto Alagna;

Malcolm: Fabio Sartori;

Medico: Enrico Turco;

Domestico Di Macbeth: Danilo Serraiocco;

Sicario: Orazio Mori;

Araldo: Aldo Bramante;

Prima Apparizione: Giuseppe De Luca;

Seconda Apparizione: Malika Ayane;

Terza Apparizione: Elsa Galasio.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Direttore del Coro il Maestro Roberto Gabbiani.

Regia televisiva Carlo Battistoni.