“Don Pasquale” di Donizetti al Teatro alla Scala

Evelino Pidò – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dall’11 maggio al 4 giugno 2024 va in scena per sei rappresentazioni Don Pasquale di Gaetano Donizetti nell’allestimento di Davide Livermore che aveva conquistato il pubblico nel 2018.

Sul podio il Maestro Evelino Pidò.

La regia è di Davide Livermore.

Le scene sono di Davide Livermore e Giò Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Nicolas Bovey, i video di D-Wok.

L’allestimento è ricco di riferimenti cinematografici. La scena di Don Pasquale si arricchisce, infatti, di elementi tratti dal cinema italiano degli ultimi anni ‘50, quando realismo e sogno, patetismo e comicità si fondevano in uno stile di commedia assai simile al “mezzo carattere” dell’opera di Donizetti. L’ambiente è una Roma in bianco e nero, elegante e fantastica, tra rovine, pini marittimi, nuovi palazzi in costruzione e l’ingresso di Cinecittà.

Don Pasquale – Personaggi e interpreti

Don Pasquale: Ambrogio Maestri;

Norina: Andrea Carroll;

Ernesto: Lawrence Brownlee;

Malatesta: Mattia Olivieri;

Un notaro: Andrea Porta.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Sabato 11 maggio 2024 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Venerdì 17 maggio 2024 ore 20.00 – Turno N Abbonamento Week-end;

Sabato 25 maggio 2024 ore 20.00 – Fuori Abbonamento;

Martedì 28 maggio 2024 ore 20.00 – Turno M Abbonamento Mini;

Venerdì 31 maggio 2024 ore 20.00 – Fuori Abbonamento;

Martedì 4 giugno 2024 ore 20.00 – Turno O Abbonamento Mini.