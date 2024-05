“Don Giovanni” di Mozart – Rai5

Su Rai5, mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 9.59, l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart “Don Giovanni” andata in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto nel 2017.

Sul podio il Maestro James Conlon.

La regia è di Giorgio Ferrara.

Le scene sono di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, i costumi di Maurizio Galante, le luci di Fiammetta Baldiserri.

“Don Giovanni“ andò in scena la prima volta il 29 ottobre 1787 al Teatro degli Stati di Praga.

Per quest’opera, così come già avvenuto per Le nozze di Figaro, Mozart affidò il libretto a Lorenzo Da Ponte.

Don Giovanni – Personaggi e interpreti

Don Giovanni: Dimitris Tiliakos;

Commendatore: Antonio Di Matteo;

Donna Anna: Lucia Cesaroni;

Don Ottavio: Brian Michael Moore;

Donna Elvira: Davinia Rodriguez;

Leporello: Andrea Concetti;

Zerlina: Arianna Vendittelli;

Masetto: Daniel Giulianini.

Mestro al clavicembalo Daniela Pellegrino.

Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

Orchestra Sinfonica Nazionale Conservatori Italiani.

Internazional Opera Choir.

Maestro del Coro Gea Garatti.

La regia televisiva è di Arnalda Canali.