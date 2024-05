“L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini su Rai5

Rai Cultura propone venerdì 10 maggio 2024 alle ore 21.14 su Rai5 “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini.

L’opera, dramma giocoso per musica in due atti su libretto di Angelo Anelli, viene presentata nell’allestimento andato in scena al Teatro Comunale di Bologna nel 2012.

- Advertisement -

Sul podio il Maestro Paolo Olmi.

La regia e i costumi sono di Francesco Esposito, le scene di Nicola Rubertelli, le luci di Andrea Oliva.

“L’Italiana in Algeri” è stata rappresentata la prima volta nel 1813 a Venezia, al Teatro di San Benedetto.

L’Italiana in Algeri – Personaggi e interpreti

Mustafà: Michele Pertusi;

Elvira: Anna Maria Sarra;

Zulma: Giuseppina Bridelli;

Lindoro: Yijie Shi;

Haly: Clemente Antonio Daliotti;

Isabella: Marianna Pizzolato;

Taddeo: Paolo Bordogna.

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna.

Maestro del Coro Lorenzo Fratini.

La regia televisiva è di Andrea Dorigo.