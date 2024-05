“Un’estate in Provenza”, film su Rai2

Su Rai2 martedì 14 maggio 2024 alle ore 21.20 va in onda il film di Rose Bosch “Un’estate in Provenza”.

Un’estate in Provenza – La trama

Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Léa, Adrien e il fratellino Théo, sordo dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre.

Ben presto, però, il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato più umano e affettuoso.

Le differenze tra la vita di città e di campagna favoriscono la scoperta di questo intenso rapporto fra nonni e nipoti e del valore del contatto con la natura.

Nel cast Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Aure Atika, Lukas Pelissier, Tom Leeb, Jean-Michel Noirey, Hugues Aufray, Charlotte de Turckheim.