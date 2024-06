“Carmina Burana” di Carl Orff su Rai5

Su Rai5 giovedì 6 giugno 2024 alle ore 21.14 i “Carmina Burana” di Carl Orff.

Il capolavoro del compositore tedesco è stato interpretato dall’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice nel luglio 2022 nella splendida Piazza San Marco di Venezia.

Sul podio il Maestro Fabio Luisi.

- Advertisement -

Solisti il soprano Regula Mühlemann, il tenore Michael Schade, il baritono Markus Werba.

Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Lavoro teatrale su testi medievali, i “Carmina Burana” di Carl Orff (1895-1982) fanno parte del trittico, composto in tempi diversi, che comprende anche i Catulli Carmina e il Trionfo d’Afrodite. Di fatto non si basano su una vera e propria trama, essendo quest’opera una cantata scenica fatta – come recita il sottotitolo – di «canzoni profane per cantori e cori da eseguire col sussidio di strumenti e immagini magiche».

La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.