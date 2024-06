“I vespri siciliani” di Verdi su Rai5

Rai Cultura propone lunedì 3 giugno 2024 alle ore 10.00 su Rai5 “I vespri siciliani” di Giuseppe Verdi.

L’opera, dramma in cinque atti su libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier, viene presentata nell’allestimento andato in scena al Teatro Regio di Torino nel 2011 per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Sul podio il Maestro Gianandrea Noseda.

La regia è di Davide Livermore.

Le scene sono di Santi Centineo, i costumi di Giusi Giustino, le luci di Andrea Anfossi.

“I vespri siciliani” – Personaggi e interpreti

La duchessa Elena: Maria Agresta;

Arrigo: Gregory Kunde;

Guido di Monforte: Franco Vassallo;

Giovanni da Procida: Ildar Abdrazakov;

Il sire di Bethune: Dario Russo;

Il Conte Vaudemont: Riccardo Ferrari;

Ninetta: Giovanna Lanza;

Danieli: Matthias Stier;

Tebaldo: Cristiano Olivieri;

Roberto: Seth Mease Carico;

Manfredo: Roberto Guenno.

Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino.

Maestro del Coro Claudio Fenoglio.

L’allestimento è in coproduzione con Den Norske Opera & Ballett (Oslo), OLBE-ABAO Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera (Bilbao), Teatro Nacional de São Carlos (Lisbona).

La regia televisiva è di Arnalda Canali.