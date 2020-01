Che tempo che fa, ospiti 26 gennaio – Rai2

Su Rai2 nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, il programma di Fabio Fazio tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo.

Insieme a Fazio Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Il programma va in onda domenica 26 gennaio 2020 alle ore 21.05.



Gli ospiti

Ospiti della puntata:

la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. La mozione della senatrice per creare una Commissione contro il razzismo e l’antisemitismo è stata approvata dal Senato lo scorso ottobre, mentre il 10 dicembre si è tenuta la manifestazione L’odio non ha futuro, in cui oltre 600 sindaci di tutta Italia si sono riuniti per esprimerle piena solidarietà e vicinanza.

Lo scrittore Roberto Saviano.

Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle sale dal 30 gennaio con l’attesissimo nuovo film “Odio l’estate”, diretto da Massimo Venier.

Il direttore di RaiNews Antonio Di Bella.

Riccardo Scamarcio, protagonista del road-movie “Il ladro di giorni”, firmato Guido Lombardi, al cinema dal 6 febbraio.

J-ax, fresco di stampa del nuovo album “ReAle” e in alta rotazione radiofonica con “La mia hit”, in duetto con Max Pezzali.

Enrico Brignano, con un monologo inedito.

La presentatrice, cantante e attrice Lodovico Comello.

Il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, con una personale analisi del classico “Se questo è un uomo” di Primo Levi.

Il virologo Roberto Burioni.

Che Tempo Che Farà

La trasmissione è preceduta alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo”. Con Fazio Nino Frassica, Mago Forest e Gigi Marzullo.

Ospiti il mattatore Teo Tecoli, l’attore e cabarettista Lello Arena e la fashion blogger Elena Barolo.