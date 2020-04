Aspettando le Parole, con Massimo Gramellini – Rai3

Nuovo appuntamento con “Aspettando le parole”, il programma di Rai3 con Massimo Gramellini e le sue storie, in onda sabato 18 aprile 2020 alle ore 20.30.

Protagonista dell’intervista di anteprima il Ministro Dario Franceschini con il quale verrà affrontato il tema della ripresa della attività culturali.

Nel corso della puntata Gramellini si collegherà con numerosi ospiti tra i quali Antonio Albanese, protagonista della seconda stagione de “I Topi” in onda su Rai3; Roberto Vecchioni, con il quale si parlerà di cultura e scuola ai tempi del Covid 19; Lino Guanciale, che proverà ad immaginare l’estate che sta per arrivare; l’astronauta Paolo Nespoli, che spiegherà gli aspetti psicologici della quarantena; la tuffatrice Tania Cagnotto, che racconterà i suoi allenamenti casalinghi in vista delle Olimpiadi di Tokyo; il rapper Frankie hi-nrg mc, che proporrà un inedito arrangiamento rap di una ipotetica fiaba di Gianni Rodari dedicata alla quarantena.

Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

In apertura e in chiusura del programma “Aspettando le Parole” la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.