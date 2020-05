Vivi e lascia vivere, su Rai Premium la replica della terza puntata

Continua, tra novità e colpi scena, la storia di Laura, una donna forte e determinata che, dopo la scomparsa prematura del marito, non si arrende di fronte alle difficoltà della vita e accetta nuove sfide.

Il terzo appuntamento con la serie “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci, viene riproposto in prima serata su Rai Premium sabato 9 maggio 2020.

Vivi e lascia vivere – Gli episodi della terza puntata

L’amore

Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora.

Il dubbio

Toni però si dimostra ben presto diverso da come vuole apparire. Quando Laura scopre la verità si sente costretta ad allontanarlo da lei e dalla sua famiglia. Intanto Giada, quasi per caso, trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato, mentre Giovanni, il figlio minore di Laura, scopre per la prima volta l’amore.

Il cast

Elena Sofia Ricci: Laura;

Antonio Gerardi: Renato;

Silvia Mazzieri: Giada;

Carlotta Antonelli: Nina;

Giampiero De Concilio: Giovanni;

Iaia Forte: Marilù;

Bianca Nappi: Rosa;

Teresa Saponangelo: Daniela;

Riccardo Maria Manera: Nicola;

Irene Casagrande: Sara;

Emanuele Linfatti: Andrea;

Matteo Oscar Giuggioli: Luca;

Riccardo Lombardo: Saverio;

Orsetta De Rossi:Lorenza;

Daniele Orlando: Dario;

Massimo Nicolini: Matteo.

E con Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato.